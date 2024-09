Unabhängiges Beratungsunternehmen empfiehlt XORTX-Aktionären, FÜR ALLE vorgebrachten Punkte auf der bevorstehenden Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre zu stimmen

CALGARY, AB - 3. September 2024 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das führende unabhängige Beratungsunternehmen Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“) den Aktionären empfiehlt, „FÜR“ alle auf der bevorstehenden Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) am 12. September 2024 vorgebrachten Punkte zu stimmen.

Das führende unabhängige Beratungsunternehmen ISS hat den Aktionären empfohlen, für alle vorgeschlagenen Beschlüsse zu stimmen.

Das Board of Directors von XORTX empfiehlt den Aktionären, FÜR ALLE vorgebrachten Punkte zu stimmen

Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Aktienanteile Sie halten. Stimmen Sie noch heute ab.

Die Frist für die Stimmabgabe durch einen Vertreter ist 10:00 Uhr (Ortszeit Calgary) am Dienstag, den 10. September 2024.

Einzelheiten zur Versammlung

XORTX wird seine Versammlung am 12. September 2024 um 10:00 Uhr (Ortszeit Calgary) in den Räumlichkeiten des Unternehmens an der Adresse 3710 – 33rd Street NW in Calgary abhalten.

Bitte besuchen Sie im Vorfeld der Versammlung die Webseite des Unternehmens mit allen Einzelheiten und Links zu allen relevanten Unterlagen unter dem untenstehenden Link:

https://www.xortx.com/investors/news-events/ir-calendar/detail/7671/an ....

Fragen & Stimmabgabe

Sollten Sie Fragen zur Versammlung haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an Laurel Hill Advisory Group, den von XORTX bevollmächtigten Proxy Solicitation Agent per

Gebührenfreie Rufnummer Nordamerika: 1-877-452-7184 (1-416-304-0211 außerhalb Nordamerikas) oder E-Mail: assistance@laurelhill.com

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit dem Coronavirus / COVID-19-Infektion. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet. XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

