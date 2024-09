Innocan Pharma schreitet mit Entwicklung von liposomalem CBD nach positivem Feedback der FDA nach erfolgreichem Treffen hinsichtlich Zulassung eines neuen Prüfpräparats weiter voran

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 3. September 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich bekannt zu geben, dass es positive Resonanz von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) nach einem erfolgreichen Treffen hinsichtlich der Zulassung eines neuen Prüfpräparats (Pre-Investigational New Drug/Pre-IND) vom Typ B für sein führendes Arzneimittel Liposomal Technology-CBD (LPT-CBD) im Juli erhalten hat.