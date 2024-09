12 Prozent Dividende und jede Menge Aufholpotenzial bei dieser Öl-Aktie

Laut UBS-Analyst Joshua Stone könnte die Flaute bald vorüber sein. Er stuft die Aktie in einer neuen Analyse von Neutral auf Kaufen hoch und erhöht sein Kursziel auf 45 Euro, ein Plus von 25 Prozent zum aktuellen Niveau.

Für Anleger war die OMV-Aktie in den vergangenen Jahren eine echte Depotbremse. Während die Aktien der europäischen Konkurrenz von Total Energies und Shell in den vergangenen 5 Jahren mehr als 30 Prozent zulegten. verloren die Aktien der Österreicher rund 12 Prozent.

"OMV hat sich in den letzten 3 Jahren um 50 Prozent schlechter entwickelt als der Sektor, was auf einen schwachen Petrochemie-Markt zurückzuführen ist. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass sich die Lage verbessern wird", schreibt Stone. "Wir gehen davon aus, dass die Gewinne in der Chemieindustrie bis 2026 mit einer Rate von mehr als 30 Prozent pro Jahr wachsen werden, angeführt von höheren Mengen. Die Aktie hat eine der höchsten Ausschüttungsrenditen und ist bei einem Abschwung defensiv."

OMV versüßt Anlegern das Investment mit einer Dividendenrendite von 12,3 Prozent - einer der höchsten Renditen im Sektor.

In den letzten Jahren haben schwache Marktbedingungen die Erträge belastet, doch Stone sieht das Ende der Abwärtsbewegung nahe. Kapazitätsengpässe und eine Verlangsamung des Angebotswachstums könnten die Wende einläuten, während sich die Nachfrage als Hauptrisiko erweist. Trotzdem zeigen sich Selbsthilfemaßnahmen des Unternehmens als effektiv, sodass der Tiefpunkt der Margen wohl bereits überschritten ist.

Ein weiter Katalysator für die Aktien könnte eine mögliche Fusion der petrochemischen Geschäfte im Nahen Osten mit ADNOC aus Abu Dhabi sein. Eine solche Fusion könnte laut Stone einen zusätzlichen Nettoertrag von 150 bis 230 Millionen Euro pro Jahr für OMV bedeuten, was etwa 8-10 Prozent des erwarteten Jahresergebnisses 2025 ausmacht. Ein positiver Abschluss würde laut UBS eine bestehende Belastung der Aktie beseitigen und zusätzlichen Aufwind für den Aktienkurs bringen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





