Orestone erwirbt Option auf Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme in Argentinien

3. September 2024 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSXV: ORS) (OTC: ORESF) (Frankfurt: WKN: O2R2) („das Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung („die Vereinbarung“) mit Cascadero Minerals Corporation über den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 75 Prozent an dem 56,8 Quadratkilometer großen Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Konzessionsgebiet Las Burras-Incahuasi unterzeichnet hat. Cascadero Minerals Corporation ist eine mehrheitlich im Eigentum von Cascadero Copper Corporation (TSX Venture Exchange-Symbol: CCD) befindliche Tochtergesellschaft. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der argentinischen Provinz Salta, ca. 100 Kilometer nordwestlich der Stadt Salta, und umfasst zwei große Porphyr-Systeme. Bei den bisherigen Bohrungen in einem Teil des großflächigen Porphyr-Zielgebiets Las Burras wurde eine umfangreiche Kupfer-/Goldmineralisierung durchteuft. In Bohrloch LB-3 wurde ein Abschnitt von 256 Metern mit einem Gehalt von 0,23 % Kupfer, 0,060 ppm Gold und 0,019 % Molybdän ab dem Muttergestein unterhalb einer 36 Meter mächtigen Schwemmbodenschicht durchschnitten, einschließlich eines Teilabschnitts von 112 Metern zwischen 48 und 160 Metern mit einem Gehalt von 0,42 % Kupfer, 0,097 ppm Gold und 0,020 % Molybdän. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen.

Das Zielgebiet Las Burras liegt im Bereich eines mit Schwemmboden bedeckten Tals und weist eine IP-Anomalie (hohe Aufladbarkeit/geringer spezifischer Widerstand) von 3.000 x 1.500 Metern und gleichzeitig eine niedrige magnetische Signatur auf, was auf eine hydrothermale, die magnetische Wirkung abbauende Alteration hindeutet. Peripher zum Porphyr kommen Schwärme von in Richtung ONO und WNW streichenden goldhaltigen Quarz-Serizit-Turmalin-Sulfid-Erzgängen vor.

Bei den bisherigen, im Jahr 2011 von Cascadero durchgeführten Bohrungen wurde in drei Bohrlöchern im Abstand von 250-Meter-Zentren am östlichen Ende der kartierten Zone von 1.000 x 800 Metern mit Monzodiorit-Intrusivgestein eine Kupfer Goldmineralisierung durchteuft. Die Mineralisierung besteht aus Chalkopyritgang-Stockwerken mit einer starken Serizit-Pyrit-Alteration, die die Kalium-Alteration überprägt. Dies legt nahe, dass sich der höhergradig mineralisierte Kalium-Kern in der Tiefe oder seitlich zum Bohrloch LB-3 im Zentrum des Tals befindet.