Zinsen beflügeln Europas Banken - Deutsche Institute schwächeln

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die gestiegenen Zinsen haben die Banken in Europa laut einer Studie deutlich rentabler gemacht. Im vergangenen Jahr zehrten die Aufwendungen der Banken rund 55,1 Prozent der Erträge auf und damit so wenig wie seit 2013 nicht mehr, wie das Beratungsunternehmen BearingPoint am Mittwoch in München mitteilte. Im Vergleich zu 2022 verbesserte sich das Verhältnis von Kosten und Erträgen um fast 5 Prozentpunkte. Die deutschen Geldinstitute verbesserten sich ähnlich stark - konnten die höheren Leitzinsen aber noch nicht so stark in mehr Gewinn ummünzen.

Im Jahr 2023 wurden bei den deutschen Banken im Schnitt 60,1 Prozent der Einnahmen von den Betriebskosten aufgezehrt. Im Vorjahr hatte diese Quote noch bei 65,2 Prozent gelegen - im Jahr 2019 sogar bei 78,0 Prozent. Zwar hätten die deutschen Institute ihre Zinsüberschüsse zuletzt stärker gesteigert als ihre europäischen Konkurrenten, schreiben die Autoren der Studie. Allerdings seien auch die Betriebskosten hierzulande stärker gewachsen.