KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Krise bei Volkswagen:

"Die Konfrontationsstrategie von Konzernchef Oliver Blume ist riskant. Sie wird zu internen Verwerfungen führen, und es ist ja in der Tat bitter, wenn nun die Beschäftigten ausbaden müssen, was das Management verbockt hat. Volkswagen stehen stürmische Zeiten bevor. Noch viel gefährlicher aber wäre es, wenn Blume alles so weiterlaufen lassen würde wie bisher. Auch wenn es sich in Wolfsburg niemand vorstellen kann: Der Abstieg von Deutschlands größtem Autobauer ist nicht nur denkbar. Er ist sogar wahrscheinlich. Zumindest, wenn Blume jetzt nicht entschlossen umsteuert. Gewerkschaften und Betriebsräte werden versuchen, ihm ins Lenkrad zu fallen. Politik und Eigner-Familien sollten sich hüten."/yyzz/DP/nas