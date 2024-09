Bürgerschaft entscheidet über Einstieg von MSC bei der HHLA

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburgische Bürgerschaft entscheidet am Mittwoch (ab 13.30 Uhr) endgültig über den umstrittenen Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA . Aller Voraussicht nach wird die rot-grüne Koalition den Deal in zweiter und letzter Lesung mit ihrer Zweidrittel-Mehrheit durchsetzen. Ursprünglich sollte die Entscheidung bereits in der letzten Sitzung vor der Sommerpause fallen, war aber von der Opposition verhindert worden.

Hamburgs rot-grüner Senat möchte die Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) an Bord holen, um die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und den Containerumschlag zu stabilisieren. Die Stadt soll dabei 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent an dem Unternehmen halten. Bislang gehörten der Stadt rund 70 Prozent, der Rest war in Streubesitz.