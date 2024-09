Hypoport und Schott im MDax erwartet - Dax unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax dürfte im September voraussichtlich alles beim Alten bleiben. Um- und Neubesetzungen werden im Zuge der Index-Überprüfung dagegen im MDax der mittelgroßen Unternehmen und im Kleinwerte-Index SDax erwartet.

Die Deutsche Börse wird die Indizes regulär an diesem Mittwoch, 4. September, überprüfen und etwaige Änderungen nach dem US-Handelsschluss bekannt geben. In Kraft treten diese dann am Montag, 23. September.