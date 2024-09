Termine bis 17. September 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 17. September 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

18:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung

22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Indizes-Zusammensetzung 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA- und VDA-Zahlen zu Neuzulassungen im August

DEU: Commerzbank und Oddo BHF Corporate Conference in Frankfurt/M. u.a. mit Renk Group, Jungheinrich, Jenoptik, Adesso, Dürr, Vonovia, Thyssenkrupp USA: Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference in New York u.a. mit Siemens Healthineers, DocMorris, FMC, Fresenius AstraZeneca, Johnson & Johnson (bis 5.9.24) GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen

USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 8/24



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 8/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/24

14:30 USA: Handelsbilanz 7/24

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/24 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und Exporte), 1. Halbjahr 2024