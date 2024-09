Dieselaffäre-Prozess Spricht 'Mr. Volkswagen' nun selbst? Was sagt "Mr. Volkswagen " Martin Winterkorn zu den Vorwürfen in der Dieselaffäre? Für den zweiten Prozesstag im Landgericht Braunschweig ist eine längere Verteidiger-Erklärung geplant. Im Anschluss daran will sich der 77-Jährige selbst zu seiner …