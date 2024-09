Eton Solutions lanciert EtonGPT, die weltweit erste generative KI-Plattform für Family Offices

EtonGPT wird die Abläufe im Family Office durch die nahtlose Integration der in den Dokumenten gespeicherten Daten mit den Transaktionsdaten auf AtlasFive verbessern und so zu einer Rationalisierung der Prozesse und zu einer Steigerung der Produktivität beitragen. Mehrere Kunden von Eton Solutions, darunter Shade Tree Advisors (USA), Todd Family Office (Neuseeland) und Aglaia Family Office (Singapur), nutzen die neue KI-gestützte Plattform. Sie ermöglicht ihnen den Zugang zu Informationen und die Durchführung eingehender Analysen ihrer Anlage- und Vermögensportfolios. EtonGPT fungiert sowohl als internes Such- als auch als Datenextraktionstool innerhalb der sicheren, zentralisierten Datenbank der Cloud-nativen ERP-Plattform AtlasFive .

Die hybride KI-Plattform, die durch angemeldete Patente gestützt wird, vereint die besten Eigenschaften verschiedener KI-Technologien. Sie umfasst maschinelles Lernen, auf Expertensystemen basierende Geschäftsregel-Engines und umfangreiche Sprachmodelle, um eine beispiellose Genauigkeit und Erkenntnisse zu bieten. Sie nutzt KI-gesteuerte Datenextraktion, -zusammenfassung, -generierung, -inferenzierung und -transformation, um Family Offices dabei zu helfen, effizienter und sicherer zu arbeiten.

Satyen Patel, Executive Chairman von Eton Solutions, sagte: „Unsere AtlasFive-Lösung war die erste, die eine zentralisierte Datenplattform mit integrierter strukturierter Datenverarbeitung für die Bereiche Buchhaltung, Anlagen und Steuern bot. Mit der Einführung von EtonGPT, dem weltweit ersten LLM für Family Offices, setzen wir auf modernste Technologie und gestalten die Zukunft des Family Office Managements weltweit neu. KI wird zunehmend in Unternehmen aller Branchen eingesetzt. Während Family Offices noch weitgehend in manuellen Prozessen verwurzelt sind, werden sie mit der Integration von KI einen beispiellosen Wandel durchlaufen, der sie widerstandsfähig und zukunftsfähig macht."