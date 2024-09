Sind Sie bereit, Ihren Arbeitsweg zu revolutionieren?

BERLIN, 4. Sept. 2024 /PRNewswire/ – NAVEE, ein aufstrebender Stern im Bereich der elektrischen Kurzstreckenmobilität, freut sich, seine Teilnahme an der mit Spannung erwarteten IFA 2024, der weltweit größten Messe für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, bekannt zu geben. Die Messe findet vom 6. bis 10. September in Berlin statt. NAVEE wird am 6. September um 14:30 Uhr mit einer Produktpräsentation beginnen. Unter dem Motto Cyberpunk, Futurismus und Technologie verspricht diese Veranstaltung, die neuesten Innovationen und Transportlösungen von NAVEE zu präsentieren und damit die Weichen für eine neue Ära der urbanen Mobilität zu stellen.

NAVEE wurde 2021 gegründet und hat sich schnell zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Elektromobilität entwickelt. In diesem Jahr nimmt NAVEE zum dritten Mal in Folge an der IFA teil und unterstreicht damit sein schnelles Wachstum und seinen zunehmenden Einfluss. Seit seiner Gründung lässt sich NAVEE von seiner Mission leiten, „die unendlichen Möglichkeiten für die Zukunft der Mobilität zu erkunden", mit der Vision, „das weltweit führende Unternehmen für innovative, intelligente Technologien im Bereich der Mobilität zu sein" und den Werten „Lead, Intelligent and Green". Das unerschütterliche Engagement von NAVEE für diese Prinzipien ist der Grund für die beeindruckenden Leistungen und den anhaltenden Erfolg bei der Revolutionierung des städtischen Verkehrs.