Seit Jahren Warnsignale

Von dem Dieselskandal von vor neun Jahren hat sich Volkswagen bis heute nicht gänzlich erholt, obwohl zeitweise die Aktie von 79,38 auf 252,20 Euro bis März 2021 zulegen konnte. Seitdem hat sich der Kurs allerdings mehr als halbiert, in der Folge fielen die Notierungen in der Spitze auf 92,20 Euro in diesem Jahr zurück. Eine signifikante Verbesserung des Chartbildes hat sich hierbei allerdings nicht eingestellt, aktuell steht die Aktie auf die zahlreichen Kursspitzen um 80,00 Euro zu. Sollte diese letzte Bastion der Bullen endgültig wegfallen, könnte das Papier in den freien Fall übergehen.

Gewinnwarnung nicht auszuschließen!