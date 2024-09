Jetzt muss gehandelt werden!

Schon seit Jahren steckt der Euro Bund-Future (BuFu) in einer korrektiven Phase fest, diese reichte in der Spitze auf 126,62 Euro bis Oktober letzten Jahres talwärts. Erst in diesem Bereich kamen erste Aufwärtsimpulse ins Spiel und sorgten für eine gewisse Stabilisierung, in Wirklichkeit aber eine komplexe Seitwärtsphase. Zu Beginn dieses Jahres häuften sich aber noch einmal Verlust auf 129,40 Euro an, wo zeitgleich eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 133,36 Euro ausgebildet worden ist. Zwar konnte der BuFu dieses Konstrukt Anfang August aktivieren und zeitweise auf 136,28 Euro zulegen, aktuell läuft aber noch ein gewöhnlicher Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau, der Future notiert exakt auf dem Niveau seiner Nackenlinie. Genau hier muss der Wert jetzt wieder zur Oberseite abdrehen, um das Kaufsignal nicht weiter zu gefährden.

EMA 200 stützt