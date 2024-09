Netflix in neutraler Handelsspanne

Dass sich das Wertpapier von Netflix an den Verlaufshochs aus 2021 bei 700,99 IS-Dollar eine Zeit lang die Zähne ausbeißen würde, war bereits im Vorfeld klar. Trotz eines Rekordhochs bei 711,33 US-Dollar am 20. August blieben Anschlusskäufe vorläufig aus, Netflix fiel in einen abwärtsgerichteten Trend und damit mutmaßlich bullischer Flagge nach den Kursgewinnen aus dem Hochsommer. In der Charttechnik treten solche Konstrukte häufig als Trendfortsetzungsmuster auf, eine erfolgreiche Auflösung dürfte demnach Aufwärtspotenzial an 770,65 und darüber sogar 796,75 US-Dollar entfalten und sich für ein entsprechendes Long-Investment beispielshalber über den weiter unten vorgestellten Schein anbieten. Auf der Unterseite darf die Aktie ruhig noch in den Bereich der einstigen Hürde von 655,00 US-Dollar zurückfallen, sogar ein Rücksetzer zurück auf den EMA 200 bei 637,42 US-Dollar wäre noch nicht weiter schlimm. Spätestens dieser Support sollte jedoch als Sprungbrett für neuerliche Rekordstände genutzt werden.

Trading-Strategie: