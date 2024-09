UBS senkt ASML auf 'Neutral' und Ziel auf 900 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 1050 auf 900 Euro gesenkt. Analyst Francois-Xavier Bouvignies traut dem Chipkonzern ab 2025 im Schnitt eine deutliche geringere Ergebnissteigerung zu als zwischen 2018 und 2025. Er geht in seinem Kommentar vom Dienstagabend von durchschnittlich plus 13 Prozent aus nach bis dahin plus 24 Prozent. Dies rechtfertige auch eine Normalisierung des Bewertungsmaßstabs, so der Experte. Trotz des soliden Ausblicks für 2025 dürfte sich der Fokus bereits auf 2026/27 richten./ag/gl

Rating: Neutral

Analyst: UBS

Kursziel: 900 Euro



