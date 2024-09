Rockwell Automation Technologie PlantPAx DCS unterstützt britische Münzprägeanstalt The Royal Mint bei neuer Anlage zur Rückgewinnung von Elektronik-Edelmetallabfällen in Llantrisant

MILTON KEYNES, England, 4. September 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, ist stolz darauf, die Edelmetall-Rückgewinnungsanlage der britischen Münzprägeanstalt The Royal Mint zu unterstützen. Das PlantPAx DCS (Distributed Control System) von Rockwell Automation wird in der Anlage zur Steuerung und Überwachung des Goldgewinnungsprozesses eingesetzt.

Der Einsatz von PlantPAx DCS im Werk von The Royal Mint in Llantrisant in Wales ist das jüngste Projekt in der 15-jährigen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Rockwell Automation und The Royal Mint. Das System wird zur Überwachung und Steuerung eines chemischen Extraktionsverfahrens eingesetzt, mit dem Gold aus Leiterplattenabfällen zurückgewonnen werden kann. Die Extraktionstechnologie, die bis vor wenigen Jahren nur im Labormaßstab eingesetzt wurde, wurde erfolgreich skaliert und ist nun am Standort in Llantrisant in Betrieb.

„Es ist faszinierend zu sehen, wie neue Technologien so schnell so große Fortschritte machen", sagt Phil Hadfield, UK Managing Director bei Rockwell Automation. „Angesichts der Tatsache, dass Elektroschrott weltweit eine große Herausforderung in Bezug auf Nachhaltigkeit darstellt, sind Technologien wie diese entscheidend für die Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes und die Wiederverwendung von Rohstoffen."

Laut Statista ist Elektronikschrott einer der am schnellsten wachsenden Abfallströme der Welt. Mit weltweit 62 Millionen Tonnen, die im Jahr 2022 angefallen sind, hat sich die Menge an weggeworfenem Elektronikmaterial seit 2010 fast verdoppelt. Da für das Jahr 2030 ein Volumen von mehr als 80 Millionen Tonnen Elektroschrott prognostiziert werden, ist eine verbesserte Recycling- und Verwertungsinfrastruktur erforderlich.

Tony Baker, Director of Manufacturing Innovation bei The Royal Mint, sagt: „Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Rockwell Automation und der Einsatz der DCS-Lösung haben es uns ermöglicht, die technische Machbarkeit der Technologie im großen Maßstab zu demonstrieren. Damit sind wir auf dem besten Weg, unser Ziel von 4.000 Tonnen pro Jahr zu erreichen, und die Gespräche über die Verwendung der zurückgewonnenen Materialien sind bereits in vollem Gange, ebenso wie die Pläne zum weiteren Ausbau der Technologie."

Informationen zu Rockwell Automation



Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 29 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.

Informationen zu The Royal Mint

Mit einer mehr als 1.100-jährigen Geschichte ist The Royal Mint eines der ältesten Unternehmen Großbritanniens und der ursprüngliche Hersteller von Münzen im Vereinigten Königreich. Heute ist The Royal Mint ein erstklassiger britischer Hersteller, der sorgfältig gefertigte Münzen und Edelmetallprodukte für das Vereinigte Königreich und Auftraggeber aus dem Ausland liefert.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-technologie-plantpax-dcs-unterstutzt-britische-munzprageanstalt-the-royal-mint-bei-neuer-anlage-zur-ruckgewinnung-von-elektronik-edelmetallabfallen-in-llantrisant-302229154.html

Die Rockwell Automation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 236,9USD auf Tradegate (03. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.