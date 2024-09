Heil kündigt Nullrunde bei Bürgergeld 2025 an (In einer früheren Version hieß es, Justizminister Buschmann habe eine Senkung ins Spiel gebracht. Das hatte aber FDP-Fraktionschef Dürr getan, Buschmann hatte dies für rechtlich möglich gehalten.) BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem starken Anstieg in …