HUAWEI AppGallery sponsert PUBG MOBILE Rising Stars Season 4 zur Unterstützung aufstrebender E-Sport-Spieler in der Türkei

AppGallery hofft, den E-Sport unter jungen Spielern zu fördern und ihnen durch den Kontakt mit professionellen Teams und das Angebot eines Geldpreises die Möglichkeit zu geben, eine sinnvolle E-Sport-Karriere zu verfolgen.

„E-Sport ist ein wachsendes Phänomen unter den jüngeren Spielergenerationen, das so weit geht, dass einige von ihnen lieber anderen beim Spielen zuschauen, als selbst zu spielen! Das Wesen des E-Sports, nämlich das Teilen von Spaß und gesundem Wettbewerb mit Freunden, passt sehr gut zur Identität von AppGallery und zu unserem Engagement für die Gaming-Community", sagte Jaime Gonzalo, VP Huawei Mobile Services Europe.

Er fügte hinzu: „PUBG MOBILE Rising Stars hat sich zu einem Schlüsselevent in der türkischen E-Sport-Szene entwickelt, bei dem Spieler ihr Können in der aufregenden PUBG Mobile-Arena unter Beweis stellen können und die Möglichkeit haben, von professionellen Teams wahrgenommen zu werden. Ein attraktives Preisgeld in Höhe von 600.000 TRY wird über das gesamte Turnier hinweg vergeben und bietet aufstrebenden Talenten Unterstützung und eine mögliche zukünftige Karriere."

Das Preisgeld wurde auf die 16 besten Teams, den „MVP" und den „WWCD", das beste Team aus jedem Spiel, verteilt.

Höhepunkte der Grand Finals

Die Grand Finals waren ein Schmelztiegel des Wettbewerbs. Vom 31. August bis zum 1. September traten 16 Teams an, um den Rising Stars Champion zu ermitteln. Diese Phase fand in der ESA Espor Arena in Maslak über zwei Offline-Tage hinweg statt und wurde von über 1300 Zuschauern vor Ort und 20.000 Live-Zuschauern verfolgt.

Das Team HADDINI BILBAO hat die PUBG MOBILE Rising Stars Grand Finals nach 12 hart umkämpften Matches mit nur 1 Punkt Vorsprung gewonnen.

Turnier-Zusammenfassung

PUBG MOBILE Rising Stars Season 4 spielte eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung und Förderung aufstrebender E-Sport-Athleten. Wie beliebt und wichtig dieses Turnier ist, zeigt sich daran, dass an der ersten Runde des Turniers sage und schreibe 5.000 Mannschaften teilnahmen. Die Qualifikationsperiode fand vom 12. August bis zum 19. August statt und umfasste drei Spiele pro Tag und ein Punktesystem.

Die Gruppenphase bestand aus den 32 besten Mannschaften der ersten Runde und umfasste zwei Gruppen mit einer sechstägigen Sendezeit. Nur 16 Teams qualifizierten sich für die Grand Finals - die Endphase wurde an zwei Tagen übertragen.

Weitere Informationen:

PUBG MOBILE in der HUAWEI AppGallery herunterladen: https://bit.ly/3XtB1cz

HUAWEI AppGallery herunterladen: https://bit.ly/3Tcjumq

Grand Finals - Mannschaftswertung:

1. HADDINI BILBAO

2. GALATASARAY AKADEMI

3. XVIPER ESPORTS

4. LOST ESPORTS

5. K12 ESPORTS

6. BLACK AKADEMI

7. IDA AKADEMI

8. UNDER STATE7 BHAVE

9. TPES ESPORTS

10. ZAZA ESPORTS

11. 6XESPORTS

12. TOTEM ESPOR

13. WATCH AND SEE

14. XSLAY ESPORTS

15. JUNIOR LIZARD RAZE

16. BRX MUMIA AKADEMI

Informationen zu HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services zielt darauf ab, Nutzern weltweit ein umfassendes mobiles Erlebnis zu bieten. Zu den Diensten gehören AppGallery, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads und mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495435/Team_HADDINI_BILBAO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-appgallery-sponsert-pubg-mobile-rising-stars-season-4-zur-unterstutzung-aufstrebender-e-sport-spieler-in-der-turkei-302237502.html