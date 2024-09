Gut auf das kommende Szenario vorbereitet!

Die Experten von Barclays haben kürzlich das Rating für die Aktie der Deutschen Bank von "equal weight" auf "overweight" angehoben. Die Argumentation bezieht sich auf den attraktiven Geschäftsmix des Instituts im Vorfeld der erwarteten Zinssenkungen. Im Gegensatz zu vielen anderen Finanzinstituten ist die Deutsche Bank weniger abhängig von Nettozinserträgen. Ihr Geschäftsmodell stützt sich vielmehr auf ertragsstarke Marktaktivitäten, die nach Zinssenkungen voraussichtlich schneller wachsen werden. Das Potenzial für Gewinnsteigerungen wird am Markt deutlich unterschätzt. Zusätzlich dazu bietet die Bank einen erheblichen Spielraum für Dividendenzahlungen, der voraussichtlich in naher Zukunft genutzt wird. Die außergerichtliche Einigung der Deutschen Bank mit einem bedeutenden Teil ihrer ehemaligen Postbank-Aktionäre dürfte ebenfalls den Kurs stützen. Dadurch wird die Bank im dritten Quartal voraussichtlich Rückstellungen in Höhe von mehreren hundert Millionen auflösen können.

Mitte März 2023 wurde das Papier der Deutschen Bank wegen der Krise rund um die Silicon-Valley-Bank um 31 Prozent nach unten gedrückt. Der Schreck steckte den Marktteilnehmern bis Ende Oktober 2023 in den Knochen. Dabei konnte sich der Kurs nicht erholen und bildete eine Seitwärtsrange aus. Ab Anfang November 2023 startete der Aktienkurs der Deutschen Bank eine Erholung und bildete einen Aufwärtstrend, der am 11. Juni 2024 gebrochen wurde. Bleiben die Zinsen mittelfristig auf dem aktuellen Niveau, würde die Deutsche Bank hohe Zinserträge generieren, ohne dass der Anleihebestand weiter abgewertet werden müsste. Auch dieser Punkt spricht für eine mittelfristige Überwindung des Widerstands bei 15,058 Euro. Dabei könnte das Momentum den Kurs bis zur Widerstandslinie am Jahreshoch bei 17,014 Euro treiben. Bei Betrachtung der fundamentalen Kennzahlen fällt das Ansteigen des geplanten Gewinns pro Aktie im Zeitraum 2024 bis 2026 um 95 Prozent auf. Dieser Anstieg senkt das erwartete KGV 2026 auf 4,83. Aus diesem Blickwinkel erscheint das Papier der Deutschen Bank günstig bewertet, was für eine Stärkung des Kurses spricht.

Deutsche Bank AG (Tageschart in Euro) Tendenz: