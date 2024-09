Kursrutsch im Sog der US-Börsen - China hält sich besser

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Im Sog von Gewinnmitnahmen an den US-Börsen ist es am Mittwoch auch in Asien deutlich bergab gegangen. Technologielastige Börsen folgten dort einem Kurssturz von Halbleiterwerten an der New Yorker Nasdaq. Der Nikkei-225 sackte in Tokio um 4,2 Prozent ab auf 37.047,61 Punkte, während der Kospi in Seoul gut drei Prozent einbüßte.

Auch in Asien korrigierten Chipwerte deutlich wegen Sorgen rund um den Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Aktien von Giganten wie Taiwan Semiconductor oder SK Hynix verloren bis zu acht Prozent an Wert. In New York war der Halbleiterindex SOX am Vorabend auch um fast acht Prozent abgerutscht, was laut einem Händler der größte Tagesverlust seit dem Corona-Ausbruch im März 2020 war. Allein Anlegers KI-Liebling, die Nvidia -Aktie, hatte an einem Tag gut 280 Milliarden US-Dollar an Wert verloren.