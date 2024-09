Sienna meldet Erweiterung seiner Konzessionsfläche im „Stonesthrow Gold Project“ im Grenzbereich zu Ramp Metals Inc. um nahezu das Doppelte

4. September 2024 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0–Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Konzessionsfläche im „Stonesthrow Gold Project“ in Saskatchewan stark erweitert hat und nunmehr über eine zusammenhängende Fläche von rund 31.718 Acres unmittelbar neben der Konzession von Ramp Metals Inc. (RAMP) verfügt. Ramp hat (am 17. Juni 2024) mehrere Zonen mit Goldmineralisierung bekannt gegeben, die unter anderem Erzgehalte von 73,55 Gramm Gold pro Tonne und 19,50 Gramm Silber pro Tonne aufweisen. Ramp hat vor Kurzem ein strategisches Investment unter der Leitung von Eric Sprott angekündigt. Die Unternehmensführung von Sienna Resources weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit jener von Sienna Resources nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., meint dazu: Wir sind sehr zufrieden, dass wir unser Konzessionsgebiet in Saskatchewan, das unmittelbar an jenes von Ramp Minerals Inc. grenzt, deutlich erweitern konnten. Sienna zählt nun zu den größeren Grundbesitzern in diesem faszinierenden neuen Bergbaucamp, und die Tatsache, dass sich Eric Sprott eine große Beteiligung an diesem Gebiet gesichert hat, zeigt, wie vielversprechend dieses neue Bergbaurevier mit Potenzial zur Weltklasseregion tatsächlich ist. Die Unternehmensführung von Sienna erarbeitet zurzeit Pläne für den Ausbau dieses ausgedehnten neuen Goldprojekts und auch der Goldpreis hat mittlerweile ein Allzeithoch erreicht. Sienna hat kürzlich auch die Fläche seines „Dragon Uranium Project“ neben dem Grundbesitz der Cameco Corporation im Athabasca-Becken in Saskatchewan erweitert. Das Management sondiert stets neue Möglichkeiten, um einen größtmöglichen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Sienna steht eine hochaktive Phase bevor, und die Unternehmensführung ist sehr optimistisch, was die derzeitigen Wachstumstreiber mit sowohl kurzfristigen als auch langfristigen Auswirkungen angeht.“

