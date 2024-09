Heil drängt auf Sicherung aller VW-Standorte

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich besorgt über die Lage bei VW geäußert. Das sei eine bedrückende Situation für die Beschäftigten, sagte er am Mittwoch den Sendern RTL und ntv."Es ist jetzt Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Standorte, und zwar alle Standorte, gesichert werden und dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden", so Heil. Dafür müsse es jetzt Verhandlungen geben. Der Minister kritisierte, es seien in der Vergangenheit auch Fehler im Management gemacht worden und kündigte an, den Prozess politisch zu flankieren."Die Bundesregierung wird heute auch im Kabinett Impulse für Elektromobilität setzen", so Heil. Er könne auch arbeitsmarktpolitisch unterstützen, aber jetzt sei erst mal das Unternehmen am Zug. "Deutschland muss ein starkes Autoland bleiben", so der Arbeitsminister, "wir tun alles dafür, dass das auch möglich ist. Aber Unternehmer und Manager müssen ihren Job machen."