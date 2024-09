Goldman senkt Ziel für Siemens auf 211 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 217 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Anpassungen an ihren Schätzungen vor, hält mit Blick auf den Rest des Kalenderjahres aber an ihrer Kaufempfehlung für den Industriekonzern fest. Der eingepreiste Abschlag in der Siemensaktie reflektiere so bereits überproportional die gedämpften Perspektiven in China und für den Bereich Digital Industries. Costa erwartet 2024 mit einerseits den Aussagen zur Dividendenhöhe und andererseits einem Investorenevent im Dezember noch zwei Kurstreiber./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2024 / 04:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 166,8EUR auf Tradegate (04. September 2024, 09:50 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 211 Euro



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 211,00 € , was eine Steigerung von +26,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer