Die strategische Bedeutung von Marketing in der Finanzbranche

Die Finanzbranche beklagt immer größere Herausforderungen, die zwar teilweise dem Markt geschuldet, andererseits auch hausgemacht sind. Neben niedrigen Renditen bei steigenden Kosten bilden die wirtschaftlichen Entwicklungen und damit verbunden eine schwindende Investitionskraft weitere Hürden. Besonders wichtig ist in diesen Zeiten, dass der Sektor und damit die dort agierenden Unternehmen nicht an Attraktivität und Kundenbindung verlieren. Pia Rynek, Geschäftsführerin der Rynek Consulting & Marketing GmbH, hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass "Markenpräsenz wesentlichen Einfluss auf Konsumentenvertrauen, Kunden- und Mitarbeiterbindung als auch eigene Markenposition" hat.

Pia Rynek über strategisches Marketing in der Finanzbranche

Schlüsselfaktor: Alleinstellungsmerkmale

Um sich dauerhaft auf dem Finanzmarkt behaupten zu können, sind USPs (Unique Selling Propositions) unverzichtbar. Besondere Produkt- und Dienstleistungsmerkmale als auch wegweisende Firmenvisionen sind ideale Voraussetzungen, sich von der Konkurrenz zu differenzieren und mittels geeigneter Marketingmaßnahmen eine Vorreiterstellung einnehmen zu können.

Laut Pia Rynek ist es essentiell, "diese Alleinstellungsmerkmale zu identifizieren und öffentlich wirksam für die Zielgruppe eines Unternehmens erlebbar zu machen." Dieser Prozess bildet die Basis für eine erfolgreiche Kundenansprache und langfristige Beziehungen. Die Pflege bestehender Kontakte erfolgt optimalerweise parallel zur Gewinnung neuer Interessenten, um ein Wachstum und damit eine Umsatzsteigerung zu gewährleisten.

Solides Consulting im Marketing - ein vernachlässigtes Must-have

Marketingmaßnahmen müssen sich zwingend an den Bedürfnissen des Marktes und der Kunden ausrichten. Aus diesem Grunde sollte eine regelmäßige Anpassung derselben erfolgen. Für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen müssen Berater die jeweiligen Unternehmen so gut wie möglich kennen.



Daher widmen sich Pia Rynek und ihr Team zunächst intensiv dem Kennenlernen der Firmen und dem Identifizieren der “Flaschenhälse”, die sie möglicherweise zukünftig betreuen werden. Hierfür ist ein Zeitrahmen von vier Wochen vorgesehen, in welchem auch bereits geplante Marketingaktivitäten analysiert werden. Anlässlich dieses bereits recht tiefgehenden Prozesses, welcher auch auf Kundenseite von Ehrlichkeit und Transparenz gekennzeichnet sein sollte, wird zusätzlich festgestellt, inwieweit weitergehende Maßnahmen erforderlich oder bestehende gegebenenfalls zu revitalisieren sind. Auch steht die Prüfung, ob Ressourcen anderweitig effektiver eingesetzt werden können, im Fokus. Wesentlich ist den Beratern, dass sämtliche Strategien nicht nur innovativ, sondern auch maßgeschneidert und bedarfsgerecht sind.

Einfluss digitaler Marketingstrategien

Die digitale Präsenz, angefangen von der eigenen Website über den Auftritt in sozialen Medien bis hin zu Bewertungsportalen, darf keinesfalls unterschätzt werden.

Im Zeitalter des Internets hat sich das Marketing, auch in der Finanzbranche, grundlegend verändert. Für die Rynek Consulting besitzt die Nutzung fortschrittlicher digitaler Marketingtechniken erhebliche Priorität, um die Sichtbarkeit und Reichweite ihrer Kunden zu erhöhen und damit deren Marken effektiv im digitalen Raum zu positionieren. Pia Rynek merkt hierzu ausdrücklich an: "Wir schauen gezielt hinter die Kulissen. Wir möchten wissen, wo die Unternehmen hinwollen. Denn beim, auch erweiterten, Markenaufbau ist es uns sehr wichtig, an den richtigen Stellschrauben anzusetzen".

Marketing in der digitalen Welt

Strategien zur Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen im Internet sind essentiell, um in unserer schnelllebigen Zeit erfolgreich zu sein. Wer diesen Zug verpasst und nicht zielgruppenorientiert kommuniziert, wird zwangsläufig sowohl Marktanteile einbüßen als auch stagnierende bis zurückgehende Umsätze hinnehmen müssen.



Im Alleingang und ohne Zuhilfenahme von Experten ist es außerordentlich schwierig, den richtigen Ansatz zu finden und die eigene Marke dauerhaft zu stärken. Hier besteht überdies die Gefahr, die Reputation durch unkluge Maßnahmen zu schädigen.

Adaptives Marketing als Schlüsselfaktor

Innovative Marketingmaßnahmen in der Finanzbranche sind aktuell notwendiger denn je. Im Vordergrund muss dabei stehen, der Unternehmensmarke keinen Vertrauensverlust zukommen lassen zu müssen, sondern diese nachhaltig zu stärken. Hierfür bedarf es einer klar strukturierten und auf die Zielgruppe ausgerichteten Kommunikation, da ansonsten alle Bemühungen eines Unternehmens ins Leere gehen.

Unabhängig davon ist Marketing nicht nur eine Funktion des Verkaufs, sondern ein zentraler Bestandteil der strategischen Unternehmensführung. Ein Aspekt, der ausnahmslos zu berücksichtigen ist.