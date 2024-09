Mehr als 60 % aus erneuerbaren Energien

WIESBADEN (ots) -



- Windkraft mit Abstand wichtigster Energieträger vor Kohle

- Insgesamt 5,3 % weniger inländisch produzierter Strom als im Vorjahreszeitraum

- Stromimporte steigen um rund 23 %, Stromexporte sinken um rund 15 % -

verfügbare und nachgefragte Strommenge damit nahezu unverändert



Im 1. Halbjahr 2024 wurden in Deutschland 220 Milliarden Kilowattstunden Strom

erzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 5,3 % weniger Strom als im 1.

Halbjahr 2023 (232,3 Milliarden Kilowattstunden). Trotz dieses allgemeinen

Rückgangs stieg die Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen im Vergleich

zum 1. Halbjahr 2023 um 9,1 % auf 135,2 Milliarden Kilowattstunden. Dies

entspricht 61,5 % (1. Halbjahr 2023: 53,3 %) der gesamten inländischen

Stromproduktion und war der höchste Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien

für ein 1. Halbjahr seit Beginn der Erhebung im Jahr 2018. Demgegenüber ging die

Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern im Vergleich zum 1. Halbjahr

2023 um 21,8 % zurück auf einen Anteil von 38,5 % der inländischen

Stromproduktion (1. Halbjahr 2023: 46,7 %).









Die Stromerzeugung aus Windkraft stieg im 1. Halbjahr 2024 gegenüber dem 1.

Halbjahr 2023 um 11,9 % von 65,5 auf 73,4 Milliarden Kilowattstunden. Dieser

Zuwachs war das Ergebnis eines außergewöhnlich windreichen 1. Halbjahrs 2024.

Mit einem Anteil von einem Drittel (33,3 %) war die Windkraft im 1. Halbjahr

2024 der mit Abstand wichtigste Energieträger in der inländischen

Stromproduktion. Auch die Stromerzeugung aus Photovoltaik legte zu: Mit einem

Anstieg von 8,3 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2023 stieg die Einspeisung von 28,2

auf 30,5 Milliarden Kilowattstunden. Dies entspricht 13,9 % der

Gesamtstrommenge. Der Anstieg der Stromproduktion aus Photovoltaik ist durch den

Zubau neuer Anlagen zu erklären.



Kohle bleibt trotz Produktionsrückgang um mehr als ein Viertel zweitwichtigster

Energieträger



Die in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge ging im 1. Halbjahr 2024 gegenüber

dem Vorjahreszeitraum um 26,4 % zurück. Mit einem Anteil von 20,9 % an der

Gesamtstromerzeugung (1. Halbjahr 2023: 26,9 %) blieb Kohle aber der

zweitwichtigste Energieträger für die inländische Stromproduktion. Während im 1.

Halbjahr 2023 noch 62,5 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Kohle erzeugt

worden waren, betrug die Kohlestrom-Produktion im 1. Halbjahr 2024 nur 45,9

Milliarden Kilowattstunden. Das war die geringste Menge an Kohlestrom, die in

einem Halbjahr seit Beginn der Erhebung 2018 produziert wurde. Seite 2 ► Seite 1 von 2



