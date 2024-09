Aktie stürzt ab: Rabenschwarze Woche für Aixtron

Enttäuschende Umsatzzahlen der US-Halbleiterindustrie haben am Dienstag zu einem massiven Ausverkauf geführt, der besonders die Aktien von Nvidia und Infineon hart traf. Nvidia verlor an der New Yorker Börse fast 10 Prozent und vernichtete innerhalb eines Handelstages 280 Milliarden US-Dollar an Börsenwert.

Auslöser für den Abwärtstrend waren neben einer Kartelluntersuchung gegen Nvidia die monatlichen Umsatzzahlen des US-Verbandes der Halbleiterindustrie, die laut Morgan Stanley deutlich unter den Erwartungen lagen. Die Analysten warnten vor einer anhaltenden Schwäche, die sich über fast alle Produktlinien ziehe. Zwar sehen sie im zweiten Quartal 2024 einen möglichen Wendepunkt, doch die Erholung der Märkte sei begrenzt.