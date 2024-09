Wall Street: 1 Billion weniger - Nvidia-Desaster und Rezession!

Die Aktienmärkte der Wall Street haben gestern knapp über eine Billion Dollar an Marktkapitalisierung verloren, Nvidia mit 280 Milliarden Dollar den größten Marktkapitalisierungs-Verlust einer Aktie in der Börsengeschichte - offenkundig wussten größerer Player bereits von der Kartelluntersuchung gegen Nvidia und hatten daher die Aktie mit mehr als 9% in den Keller geschickt. Was aber war der entscheidende Grund für die Schwäche der Wall Street insgesamt? Sorgen um eine Rezession, die schon Anfang August zu einem Abverkauf der Aktienmärkte geführt hatten, sind wie in einem Déjà-vu von Ende Juli/Anfang August nun wieder da. Hat man schlicht die hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession in einem Selbstberuhigungs-Versuch ignoriert - und bekommt dafür jetzt die Quittung? Die gestrigen Einkaufsmanagerindizes der US-Industrie senden jedenfalls klare Signale für eine Rezession..

1. Aktienmärkte plötzlich kräftig im Ausverkauf – ein Überblick

2. Nvidia erhält Justiz-Vorladung in eskalierender Kartelluntersuchung

