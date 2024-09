Innovative Therapie für Rückenmarksverletzungen und Glaukom

Das biopharmazeutische Unternehmen NurExone Biologic Inc. hat mit seinem innovativen, auf der Exosomen-Technologie basierten, Produkt ExoPTEN bedeutende Fortschritte erzielt: Es hat in präklinischen Studien beeindruckende Ergebnisse bei der Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen gezeigt. Eine zweite Indikation, die auf die Therapie von Glaukom abzielt, befindet sich ebenfalls in der Entwicklung und zeigt schon in der frühen Phase vielversprechende Ergebnisse.

Exosomen: Effiziente Transportvehikel für therapeutische Moleküle

Exosomen, winzige extrazelluläre Vesikel, sind für die moderne Medizin besonders interessant, da sie therapeutische Moleküle gezielt zu spezifischen Zellen und Geweben transportieren können. Zum Beispiel Proteine, Lipide und RNA, die eine wesentliche Rolle in der Zellkommunikation spielen. Exosomen können physiologische Prozesse wie Wundheilung und Gewebereparatur positiv beeinflussen, was sie zu idealen Trägern für therapeutische Anwendungen bei Nervenschäden macht.

ExoPTEN: Durchbruch in der Behandlung von Rückenmarksverletzungen und Glaukom

ExoPTEN, das Vorzeigeprodukt von NurExone, nutzt Exosomen, um eine siRNA-Sequenz in das zentrale Nervensystem zu transportieren, die das PTEN-Protein hemmt und so die Nervenregeneration fördert. In präklinischen Studien zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen hat ExoPTEN bemerkenswerte Erfolge erzielt: 75 Prozent der gelähmten Laborratten konnten nach einer intra-nasalen Behandlung ihre Beweglichkeit wiedererlangen. Diese nicht-invasive Therapie befindet sich derzeit in der Phase der kommerziellen Produktion und steht kurz vor den ersten klinischen Studien am Menschen.

Glaukom, eine degenerative Augenkrankheit, die den Sehnerv schädigt und zur Erblindung führen kann, ist eine weitere Indikation, bei der ExoPTEN eingesetzt werden soll. Derzeit sind die Behandlungsmöglichkeiten für Glaukom begrenzt, doch die Verwendung von Exosomen, um die Regeneration des Sehnervs zu fördern, bietet neue Hoffnung. Eine präklinische Studie unter der Leitung von Prof. Michael Belkin vom Goldschleger Eye Research Institute der Universität Tel Aviv hat bereits vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Das Ziel dieser Forschung ist es, die Sehkraft von Glaukompatienten wiederherzustellen und ihre Lebensqualität erheblich zu verbessern.

