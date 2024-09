Handelsverband bringt gegen Temu Beschwerde bei Bundeswettbewerbsbehörde ein

Wien (ots) - Überparteiliche Interessensvertretung ortet Verstöße gegen Gesetz

gegen unlauteren Wettbewerb (UWG). Behörden müssen fairen Wettbewerb am

österreichischen Markt sicherstellen.



Der Handelsverband hat als freie und überparteiliche Interessensvertretung des

österreichischen Handels eine Beschwerde gegen den Online-Marktplatz Temu bei

der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eingebracht. Auslöser waren

festgestellte Verstöße gegen das Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG).





" Wir wenden uns mit einer Wettbewerbsbeschwerde an die BWB, um durchzusetzen,dass Temu unlautere Praktiken abstellen muss, die den Menschen und Betrieben imLand schaden . Alleine in den letzten Wochen haben wir unzählige Verstöße vonTemu gegen das UWG nachgewiesen und glasklar dokumentiert. Ein fairer Wettbewerbfunktioniert nur, wenn sich die Marktteilnehmer an die Regeln halten undZuwiderhandeln sanktioniert wird. Nachdem hier täglich zum Nachteil desösterreichischen Wirtschaftsstandortes gehandelt wird und unseres ErachtensGesetze gebrochen werden, gehen wir nun mit der Beschwerde gegen die unlauterenGeschäftspraktiken vor ", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer undBeschwerdeführer Rainer Will ." Mittlerweile kommen allein in Österreich täglich 30.000 Pakete von asiatischenOnline-Plattformen an, die sich nicht an die geltenden Spielregeln halten. Nichtnur beim Versand und bei der Zustellung, sondern weit davor, wenn es darum gehtKundinnen und Kunden anzuwerben und zum Kauf zu bewegen. Wir vertreten heimischeUnternehmen, die hunderttausende Arbeitsplätze in unserem Land sichern und mitihren Steuerleistungen den Sozialstaat für alle finanzieren. Diese sind aufgrundder unlauteren Konkurrenz gefährdet. Dagegen müssen wir auch rechtlich mit allenMitteln vorgehen, um Schaden für die Betriebe und in weiterer Folge für dieMenschen in unserem Land abzuwenden. "In seiner Beschwerde listet der Handelsverband zahlreiche Verstöße detailliertauf.Falsche Behauptungen von Temu zu begrenzter zeitlicher VerfügbarkeitGemäß UWG ist eine Behauptung als unlauter anzusehen, mit welcherunrichtigerweise suggeriert wird, dass ein Produkt nur eine sehr begrenzte Zeitzu bestimmten Bedingungen verfügbar ist. Denn mit solchen Angaben hinsichtlichder begrenzten Verfügbarkeit können Verbraucher:innen unter vermeintlichemZeitdruck zum Kauf verleitet werden. Genau das tut Temu, wie der Handelsverbandmit zahlreichen datierten Screenshots beweist.Auf der Website von Temu wird mit Behauptungen wie "Letzter Tag" und"Sonderverkauf" unter Angabe eines Countdowns der Eindruck erweckt, dass das