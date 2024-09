Chinesischer Automarkt bleibt auch im August träge - E-Autos aber stark gefragt

PEKING (dpa-AFX) - Auf dem wichtigen chinesischen Automarkt setzt sich die Nachfrageschwäche fort. Die Zahl der verkauften Pkw an Endkunden fiel im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Prozent auf 1,91 Millionen Autos, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch in Peking auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Im Vergleich mit dem Vormonat Juli erholten sich die Verkäufe zwar um 11 Prozent, insgesamt belastet die schleppende chinesische Konjunktur aber die Nachfrage. Erneut waren im August batteriebetriebene Autos und solche mit Plugin-Hybridantrieben gefragt: Die Verkäufe stiegen im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 1,02 Millionen Stück.

China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (inklusive der Töchter Audi und Porsche ), BMW und Mercedes-Benz der wichtigste Einzelmarkt./lew/mis