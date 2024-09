/C O R R E C T I O N -- FundraisingBox/

Augsburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - , In der Pressemitteilung

"FundraisingBox startet in der Schweiz: Innovative digitale Fundraising-Lösungen

mit lokaler Zahlungsintegration für Schweizer NPOs", veröffentlicht am 3.

September 2024 von FundraisingBox über PR Newswire, sollte die

Medienkontakt-E-Mail-Adresse "k.cha@fundraisingbox.com

(mailto:?k.cha@fundraisingbox.com) " lauten und nicht

"kyeomcha@fundraisingbox.com (mailto:?kyeomcha@fundraisingbox.com) ", wie von PR

Newswire fälschlicherweise übermittelt. Es folgt die vollständige, korrigierte

Pressemitteilung:



FundraisingBox startet in der Schweiz: Innovative digitale Fundraising-Lösungen

mit lokaler Zahlungsintegration für Schweizer NPOs







digitale Fundraising-Lösungen für Non-Profit-Organisationen (NPOs) in

Deutschland und Österreich, gibt offiziell den Start ihrer Geschäftstätigkeit in

der Schweiz bekannt.



Die FundraisingBox ist seit über 15 Jahren als transformative Kraft im deutschen

NPO-Sektor etabliert. Über 2000 lokale, nationale und globale Organisationen

setzen auf die FundraisingBox. Das Unternehmen hat bereits über 4 Milliarden

Euro an Spenden bei maximaler Sicherheit abgewickelt.



Nun steht die FundraisingBox bereit, auch Schweizer Organisationen mit

innovativen digitalen Lösungen zu unterstützen und alle Bereiche des

Fundraisings zu digitalisieren und zu vereinfachen.



Bewährter Erfolg und Engagement für Schweizer NPOs



Neben zahlreichen Organisationen aus Deutschland und Österreich setzen auch

bereits erste NPOs in der Schweiz die Software ein, um alle Aktivitäten des

Fundraisings effizient zu koordinieren, stark zu vereinfachen und zu

automatisieren.



"Die Expansion in die Schweiz ist für uns ein natürlicher Schritt, angesichts

der lebendigen und dynamischen NPO-Gemeinschaft hier", sagte Peter Kral, CEO von

FundraisingBox. "Wir haben uns in den vergangenen Monaten darauf fokussiert,

Schweizer NPOs das gleiche Maß an Innovation und Unterstützung zu bieten, das

sich in Deutschland bewährt hat. Unser Ziel ist es, Schweizer Organisationen

dabei zu helfen, die ganze Kraft ihres Fundraisings zu entfalten, um ihre

Mission voranzutreiben und langfristige Wirkung zu erzielen."



Produkt extra für Schweizer NPOs: FundraisingBox kommt mit 'Twint'



Die FundraisingBox wird in engem Austausch mit NPOs auf die Bedürfnisse von

Non-Profit-Organisationen hin entwickelt. Diese Maxime gilt auch für die Wünsche

von Organisationen und Spendenden in der Schweiz. Deshalb unterstützt die Seite 2 ► Seite 1 von 2



