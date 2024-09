5 Tipps, mit denen es jedem gelingt, ein erfolgreiches Franchise-Business aufzubauen (FOTO)

Wittingen (ots) - Finanzielle Freiheit ist heute gefragter denn je - und ein

Franchise-Business ist der erste Schritt in diese Richtung. Als Franchiseleiter

der NewMarket Digital GmbH bietet Sascha Mende angehenden

Franchise-Unternehmern, die den Sprung in ein sorgenfreies und selbstbestimmtes

Leben wagen wollen, sämtliche Unterstützung, die sie dafür benötigen. In diesem

Beitrag gibt der Franchise-Profi fünf Tipps, mit denen jeder es schaffen kann,

im Franchise-Geschäft ein vier- bis fünfstelliges Monatseinkommen zu generieren.



Steigende Kosten und stagnierende Löhne zwingen aktuell wieder viele Menschen

dazu, ihre finanzielle Lage und die persönlichen Ziele im Leben neu zu

betrachten. Manch einer stellt dabei fest, dass der derzeitige Job immer mehr

Zeit verschlingt und immer weniger Perspektiven für die Weiterentwicklung

bietet. Der Ausbruch aus dem Hamsterrad wirkt damit zunehmend verlockender -

aber wie gelingt dieser? "Wer sich ein zweites Standbein aufbauen will, muss

nicht zwingend bei null anfangen", verrät Sascha Mende. "Ein digitales

Franchise-Business bietet die Möglichkeit, kostengünstig und mit geringem Risiko

zum eigenen Chef zu werden."







Überlegungen im Vorfeld. Zum Beispiel gilt es, das richtige Modell für die

eigenen Ziele zu wählen und sich das nötige Know-how anzueignen", erklärt Sascha

Mende, der bei der NewMarket Digital GmbH für den Bereich Franchise zuständig

ist. Als Franchise-Experte unterstützt er Menschen dabei, ohne Vorkenntnisse ein

erfolgreiches Franchise-Business aufzubauen, das ihnen in kürzester Zeit ein

selbstbestimmtes Monatseinkommen im vier- bis fünfstelligen Bereich einbringt.

Welche fünf Dinge jeder angehende Franchisenehmer unbedingt beherzigen sollte,

hat Sascha Mende im Folgenden zusammengefasst.



1. Wissen ist der Schlüssel zum Franchise-Erfolg



Das Franchising unterscheidet sich in vielen Bereichen von einem regulären

Beschäftigungsverhältnis wie auch von der klassischen Selbstständigkeit. So

bekommen Franchisenehmer zwar sämtliches Material von ihrem Lizenzgeber gestellt

- sie müssen jedoch selbst dafür sorgen, dass Kunden dessen Produkte und

Leistungen erwerben. Um kostspielige Fehler und Rückschläge zu vermeiden, müssen

sie sich daher zwingend mit den Anforderungen der Branche befassen und Best

Practices erlernen, die ihnen zum Erfolg verhelfen.



2. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell wählen



Nicht jedes Franchise-Angebot passt jedoch zwangsläufig zu jedem

Franchisenehmer. Bei der Entscheidung für den richtigen Partner kann es helfen, Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Der erfolgreiche Einstieg in das Franchise-Geschäft erfordert allerdings einigeÜberlegungen im Vorfeld. Zum Beispiel gilt es, das richtige Modell für dieeigenen Ziele zu wählen und sich das nötige Know-how anzueignen", erklärt SaschaMende, der bei der NewMarket Digital GmbH für den Bereich Franchise zuständigist. Als Franchise-Experte unterstützt er Menschen dabei, ohne Vorkenntnisse einerfolgreiches Franchise-Business aufzubauen, das ihnen in kürzester Zeit einselbstbestimmtes Monatseinkommen im vier- bis fünfstelligen Bereich einbringt.Welche fünf Dinge jeder angehende Franchisenehmer unbedingt beherzigen sollte,hat Sascha Mende im Folgenden zusammengefasst.1. Wissen ist der Schlüssel zum Franchise-ErfolgDas Franchising unterscheidet sich in vielen Bereichen von einem regulärenBeschäftigungsverhältnis wie auch von der klassischen Selbstständigkeit. Sobekommen Franchisenehmer zwar sämtliches Material von ihrem Lizenzgeber gestellt- sie müssen jedoch selbst dafür sorgen, dass Kunden dessen Produkte undLeistungen erwerben. Um kostspielige Fehler und Rückschläge zu vermeiden, müssensie sich daher zwingend mit den Anforderungen der Branche befassen und BestPractices erlernen, die ihnen zum Erfolg verhelfen.2. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell wählenNicht jedes Franchise-Angebot passt jedoch zwangsläufig zu jedemFranchisenehmer. Bei der Entscheidung für den richtigen Partner kann es helfen,