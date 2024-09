Cantourage Group SE verzeichnet im Zeitraum Januar bis August 2024 höhere Umsatzerlöse als im Gesamtjahr 2023

Berlin (ots) -



- Umsatzerlöse im Zeitraum 01. Januar bis 30. August 2024 bei EUR 24,9 Mio.

(Vorjahreszeitraum: EUR 15,4 Mio.) - und damit höher als im gesamten

Geschäftsjahr 2023

- Umsatz im August 2024 auf EUR 4,9 Mio. angestiegen (Vorjahresmonat: EUR 1,7

Mio.); bisheriger Umsatzrekord auf Monatsbasis damit übertroffen

- Umsatzsteigerung zwischen 60 % und 80 % für das Gesamtjahr 2024 gegenüber 2023

erwartet



Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01,

http://www.cantourage.com/ ), ein führendes europäisches Unternehmen für die

Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, hat im Zeitraum 01. Januar bis 30.

August 2024 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 24,9 Mio. verzeichnet. Dies entspricht

einem Anstieg um 62 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Umsatzerlöse 01. Januar

bis 30. August 2023: EUR 15,4 Mio.). Damit konnte Cantourage im bisherigen

Jahresverlauf 2024 höhere Umsatzerlöse erzielen als im gesamten Geschäftsjahr

2023 (Umsatz Gesamtjahr 2023: EUR 23,6 Mio.).





Entscheidende Treiber der positiven Umsatzentwicklung waren vor allem derweitere Ausbau des Geschäfts mit Cannabisblüten in Deutschland und England sowiedie Ausweitung der Aktivitäten im Rahmen von Telecan ( http://www.telecan.eu/ ).Die Online-Plattform für Cannabis auf Rezept ermöglicht Patient:innen inDeutschland einen einfachen und direkten Weg in die Cannabis-Therapie. Zuletzthaben immer mehr Patient:innen auf die Angebote von Telecan zurückgegriffen.Cantourages starker Wachstumstrend - insbesondere seit der Teillegalisierung vonCannabis in Deutschland im April 2024 - zeigt sich auch im Hinblick auf diemonatsbasierte Entwicklung der Umsatzerlöse. Zuletzt konnte im August 2024 einUmsatzwachstum von EUR 4,9 Mio. erreicht werden (Umsatz August 2023: EUR 1,7Mio.). Damit wurde eine Steigerung um 188 % gegenüber dem entsprechendenVorjahresmonat sowie ein neuer Umsatzrekord auf Monatsbasis erreicht. Zuvorbetrug der höchste Monatsumsatz der Firmengeschichte EUR 4,1 Mio. und wurde imJuni 2024 erzielt. Bis zum Jahresende 2024 geht Cantourage von einer anhaltendpositiven Geschäftsentwicklung aus. Aus diesem Grund wird für das Gesamtjahr2024 ein Umsatz zwischen EUR 37 Mio. und EUR 43 Mio. prognostiziert.Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: "Unsere aktuelle Geschäftsentwicklungzeigt deutlich, dass wir im Vorfeld der Teillegalisierung von Cannabis inDeutschland die richtigen Schritte eingeleitet hatten. Neben der Ausweitungunseres Produktangebots für hochwertiges Cannabis aus aller Welt konnten wirinsbesondere auch unsere Produktionskapazitäten und unsere Partnerschaften mitAnbauern und Apotheken rechtzeitig erweitern. Dies ermöglicht uns nun, den