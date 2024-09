Plug Power und der Chart des Grauens: Kursziel 0 US-Dollar?

Die Hoffnungen der leidgeplagten Anleger von Plug Power dürften, nachdem die operative Wende des Unternehmens noch immer auf sich warten lässt, auf der im September zu erwartenden Zinswende der US-Notenbank ruhen. Das stark verschuldete Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren mit steigenden Refinanzierungskosten zu kämpfen.

Bislang tragen diese Hoffnungen jedoch keine Früchte, die Aktie ist am Dienstag auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Damit ist der jüngste Bodenbildungsversuch im Bereich von 2 US-Dollar gescheitert und ein neues Verkaufssignal entstanden. Wie der Blick in den Chart zeigt, besteht jedoch auch aus anderen Gründen keine Aussicht auf Besserung.

Plug Power = Kapitalvernichtungsmaschine

Der Abwärtstrend der Aktie hält bereits seit dreieinhalb Jahren an. In der Zwischenzeit ist es zwar immer wieder zu Bärenmarktrallyes gekommen. Die konnten jedoch nicht verhindern, dass Plug Power gegenüber seinem Rekordhoch 96,2 Prozent an Wert verloren hat.

Ursächlich hierfür sind neben den Profitabilitätsproblemen auch die wiederholten Kapitalerhöhungen, die zu einer nachhaltigen Verwässerung der Aktionärsstruktur geführt haben. Allein zum Jahresauftakt hatte das Unternehmen so rund eine Milliarde US-Dollar eingenommen. Seit dem Jahreswechsel ging es für die Aktie 61 Prozent bergab.

Verkaufssignal dank neuer Mehrjahrestiefs

Dem anhaltenden Preisverfall haben sich die Käufer mehrere Male entgegenzustemmen versucht, so gelang Plug Power zeitweise die Rückeroberung der 50-Tage-Linie. Angriffe auf die Abwärtstrendlinie oder den 200-Tage-Durchschnitt, die für prozyklische Kaufsignale gesorgt hätten, gab es jedoch keine.

Damit richtete sich der Blick zur Unterseite, wo Bodenbildungen im Bereich von 4, 3 und zuletzt 2 US-Dollar gescheitert sind. Die immer neuen Mehrjahrestiefs sind dabei auch von der technischen Indikation unterstützt worden, denn der Trendstärkeindikator MACD begleitet den Abwärtstrend der Aktie mit eigenen, nachlassenden Notierungen.

Bullishe Divergenzen bislang wirkungslos

Im Relative-Stärke-Index (RSI) ist es zwar zu einer seit dem Jahreswechsel anhaltenden bullishen Divergenz gekommen. Die führte jedoch bislang nicht zu einer Trendwende. Eine solche ist auch nicht zu erwarten, ehe sich nicht auch im MACD erste Divergenzen ergeben und dieser zurück in den Plusbereich klettern kann.

Trotz der anhaltenden Verluste hat der Abwärtstrend in der Aktie von Plug Power sein Ende noch nicht erreicht. Der RSI zeigt noch auf keiner Zeitebene ein überverkauftes Niveau an. Am geringsten fällt er aktuell mit 32,6 Punkten auf Tagesbasis aus.

Fazit: Weitere Abgaben zu befürchten

Diese Ausgangslage macht weitere Abgaben wahrscheinlich. In Abwesenheit möglicher Unterstützungen sollten Anleger mittelfristig mit Kursen um einen US-Dollar rechnen. Das wäre der niedrigste Stand seit über fünf Jahren.

Sollte sich außerdem nicht bald ein Pfad zu Profitabilität abzeichnen, ist neben weiteren Kapitalmaßnahmen auch ein Aus des Unternehmens zu befürchten. Daraus ergibt sich ein möglicher Totalverlust und ein theoretisches Kursziel von 0 US-Dollar.

