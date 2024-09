Unternehmensstimmung im Euroraum hellt sich dank Frankreich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich auch wegen eines kräftigen Anstiegs im französischen Dienstleistungsbereich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im August zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 51,0 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London nach einer weiteren Umfragerunde mitteilte. Zuvor war der Stimmungsindikator zwei Monate in Folge gesunken.

Allerdings wurde eine vorangegangene Schätzung für die Stimmung im August um 0,2 Punkte nach unten revidiert. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet. Der Indexwert liegt damit wieder deutlicher über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was ein Hinweis auf Wachstum ist.