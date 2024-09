Bis zu 11 Prozent Verteuerung in 2 Jahren - Plus von 6 Prozent in Hamburg

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Ein 2-Jahresvergleich der Angebotsmieten in ausgewähltennorddeutschen Städten von immowelt zeigt:- In allen untersuchten Städten sind die Mieten seit 2022 gestiegen - in derSpitze um gut 11 Prozent- Hamburg mit Plus von 6,1 Prozent: Quadratmeterpreis überschreitet14-Euro-Marke- Spürbare Verteuerung auch in Bremen (+8,6 Prozent); moderater Anstieg inHannover (+4,0 Prozent)- Stärkste Zuwächse bei den Angebotsmieten in Oldenburg (+11,5 Prozent);geringstes Plus in Rostock (+0,7 Prozent)In vielen norddeutschen Städten bleibt die Situation auf den Wohnungsmärktenangespannt. Die hohe Nachfrage bei gleichzeitig fehlendem Wohnraum hat in denvergangenen 2 Jahren zum Teil für deutliche Anstiege bei den Angebotsmietengesorgt. In der Spitze haben sich Mietwohnungen zwischen Juli 2022 und 2024 um11 Prozent verteuert. Zum Vergleich: Die Inflationsrate in Deutschland lag imselben Zeitraum bei 8,6 Prozent. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Städte imNorden, in denen die Mieten nur leicht zugelegt haben. Das zeigt eine aktuelleimmowelt Analyse für 15 ausgewählte norddeutsche Städte. Dafür wurden dieQuadratmeterpreise von auf immowelt.de angebotenen Bestandswohnungen (60Quadratmeter, 2 Zimmer, 1. und 2. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 1. Juli 2024mit dem gleichen Zeitpunkt im Jahr 2022 verglichen.Hamburg: Quadratmeterpreise knacken 14-Euro-MarkeDie mit Abstand höchsten Angebotsmieten aller untersuchten norddeutschen Städteweist Hamburg auf. Der Quadratmeter einer Bestandswohnung aus den 1990er-Jahrenkostet in der Hansestadt aktuell durchschnittlich 14,01 Euro. Das sind 6,1Prozent mehr als vor 2 Jahren - damals zahlten Wohnungssuchende noch 13,20 Eurofür den Quadratmeter. Der ungebremste Preisauftrieb hängt vor allem mit demstarkem Hamburger Bevölkerungswachstum zusammen - zwischen 2011 und 2022 stiegdie Zahl der Einwohner laut Zensusdaten um mehr als 100.000 Menschen. Zuletzthat der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine für zusätzlichen Druck amMietmarkt gesorgt. Die nötigen Wohnungen fehlen derweil aufgrund der schwachenBautätigkeit. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Hamburger Wohnungswirtschaftgar einen Rekordeinbruch von 85 Prozent beim Neubau.Spürbare Verteuerung in Bremen, moderater Anstieg in HannoverAuch in anderen Großstädten Norddeutschlands treibt die wachsende Kluft zwischenWohnungsangebot und Nachfrage die Mieten nach oben. So müssen Wohnungssuchendein Bremen aktuell mit 10,93 Euro pro Quadratmeter für eine Bestandswohnungrechnen - ein Plus von 8,6 Prozent gegenüber 2022.