FC Bayern zunächst viermal auf DAZN

Am ersten Spieltag überträgt Amazon Prime am 17. September den Champions-League-Auftakt von Vizemeister VfB Stuttgart bei Titelverteidiger Real Madrid. Der Streamingdienst hat jeweils immer an den Spieltagen am Dienstag Zugriff auf eine Partie.

Am zweiten und dritten Spieltag werden dann die Partien von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow (1. Oktober) und bei Real Madrid (22. Oktober) zu sehen sein. Außerdem zeigt Amazon das Gastspiel von Meister Bayer Leverkusen beim FC Liverpool (5. November) sowie das Aufeinandertreffen des FC Bayern und Paris Saint-Germain (26. November). Die restlichen Partien mit deutscher Beteiligung sind bei DAZN zu sehen. Entsprechend werden die ersten fünf Spiele von RB Leipzig nur bei DAZN gezeigt.

Letzter Spieltag komplett bei DAZN



Die Aufteilung für den sechsten und siebten Spieltag erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Spiele der achten und letzten Runde im neuen Ligasystem werden ausschließlich bei DAZN gezeigt, da alle Partien am Mittwoch (29. Januar) zeitgleich ausgetragen werden.

Die UEFA hat die Königsklasse umfassend reformiert. Statt in Gruppen spielen alle 36 Teilnehmer in einer Liga. Jeder Verein tritt gegen acht Gegner an. Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen. Das Champions-League Finale findet am 31. Mai 2025 in München statt./tas/DP/mis