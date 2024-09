IfW rechnet mit Rückgang der Wirtschaftsleistung 2024

KIEL (dpa-AFX) - Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet für dieses Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung Deutschlands. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte dieses Jahr im Vorjahresvergleich um 0,1 Prozent zurückgehen, heißt es in der Herbstprognose des in Kiel angesiedelten Instituts. Der private Konsum sei schwach, Industrie und Bauwirtschaft seien tiefer in der Rezession.

In der Sommerprognose hatte das Institut mit einem Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet. "Insgesamt stottert die deutsche Wirtschaft in eine blutleere Erholung, auch weil die Wirtschaftspolitik keine verlässlichen Weichenstellungen vorzunehmen vermag", sagte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths.