DAX Update: +250% p.a. mit Discount Put!

➡️ WKN: MG8B16

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen wieder auf den DAX ein. Nachdem gestern auf Höhe des Allzeithochs eine Discount Put Position eröffnet wurde (siehe Video gestern), kam der Markt anschließend deutlich unter Druck und diese Put-Position wurde heute morgen bereits wieder geschlossen. In die nun stattfindende kleine Gegenbewegung wird nun eine neue Discount Put Position eröffnet, da verschiedene Vorfilter für eine seitwärts bis abwärts verlaufende Bewegung sprechen. Aus diesem Grund könnte sich ein Discount Put Optionsschein (WKN: MG8B16) anbieten, mit dem sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +30,21% (+250,59% p.a.) erzielen lässt, sofern der DAX am Bewertungstag (18.10.2024) unter 19.100 Punkten notiert. Mehr dazu in diesem Video.