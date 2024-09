Lakeside Software als Leader im ersten Gartner Magic Quadrant für Digital Employee Experience (DEX) Management Tools ausgezeichnet

BOSTON, 4. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Lakeside Software, das führende IT Data Intelligence Unternehmen, wurde im ersten Gartner Magic Quadrant für Digital Employee Experience (DEX) Management Tools zum Leader ernannt. Der Magic Quadrant bewertete 16 Anbieter und zeichnete sie aufgrund ihrer Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision als Leader aus.

„Die Nachfrage nach einer objektiven Messung und Verbesserung der digitalen Mitarbeitererfahrung (DEX) steigt, da die Unternehmen deren Einfluss auf die gesamte Mitarbeitererfahrung (EX) erkennen. IT-Abteilungen stehen vor einer wichtigen Entscheidung: an den traditionellen Abläufen festhalten und riskieren, in die Zone der Kommodifizierung zu geraten, oder sich auf die Steigerung des technologischen Werts und der Erfahrung konzentrieren. DEX ist der Schlüsselfaktor bei dieser Entscheidung und der Festlegung des künftigen Weges", heißt es in dem Bericht.