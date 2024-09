DAX geht auf Tauchstation

Vier Wochen nach der ersten geht an der Börse nun die Angst vor einer zweiten Verkaufswelle um. Mit leicht schwächeren Einkaufsmanagerindizes aus den USA scheint gestern der nächste Trigger dafür gefunden worden zu sein. Chipaktien rund um den Globus gehören erneut zu den größten Verlierern, allein Nvidia verliert fast 300 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung an einem Tag – ein Negativrekord!

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Gläubigen an in den Himmel wachsende Bäume in Sachen Künstliche Intelligenz hinterfragen langsam, aber sicher ihre teils naive Einstellung zu Bewertungen und den entsprechenden Kursen. Auch weil die Befürchtungen zunehmen, die Zukunftsvision könnte immer stärker reguliert werden und so die Dynamik aus der Nachfrage vieler Unternehmen und dem Wachstum der „Schaufelhersteller“ wie Nvidia nehmen.

Der Deutsche Aktienindex verpasst gestern die 19.000er Marke nur knapp und steht heute Morgen bereits wieder 500 Punkte tiefer. Der Index ist damit unter die Unterstützung von 18.600 Punkten gefallen, was heute schnell weitere Verluste nach sich ziehen könnte. Erst darüber kann von einer Stabilisierung gesprochen werden. Die Börsenampel ist über Nacht auf Gelb zurückgesprungen.

Zusätzlicher Druck auf die Aktie der Commerzbank kommt heute Morgen von der Meldung, dass der Bund seinen Anteil von gut 16 Prozent an dem Kreditinstitut schrittweise reduzieren will. Die Bank stehe jetzt gut da, was diesen Schritt rechtfertige, so das Finanzministerium. Auch wenn kurz- bis mittelfristig die Verkaufspläne wie ein Deckel auf der Aktie wirken dürften, langfristig ist es sicherlich zu begrüßen, wenn die Bank wieder losgelöst von staatlichen Zwängen agieren und wachsen kann.