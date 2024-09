Expertendialog empfiehlt Umbau der EU-Agrarpolitik

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mehr Geld für Umwelt, Tierwohl und Landwirte in Not: Ein von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ins Leben gerufener Expertendialog empfiehlt einen deutlichen Umbau der EU-Agrarpolitik. "Das derzeitige Konzept muss angepasst werden, um aktuellen und künftigen Herausforderungen gerecht zu werden", heißt es in einem Abschlussbericht des sogenannten Strategiedialogs. Mit Hunderten Milliarden Euro ist die EU-Agrarpolitik einer der größten Posten im EU-Haushalt.

"Kaum ein Sektor ist für unseren Kontinent so wichtig wie die Landwirtschaft", sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der Übergabe des Berichts in Brüssel. "Aber wir wissen, dass unsere Landwirte mit vielen Herausforderungen konfrontiert sind. Sei es durch den sehr harten globalen Wettbewerb oder auch durch die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels."