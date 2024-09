Dringendes Handeln geboten, um europäische Wettbewerbsfähigkeit zu sichern (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Die führenden Telekommunikationsunternehmen Europas - Ericsson, Nokia und

Vodafone - haben sich zusammengeschlossen, um vor den Folgen für die digitale

Wettbewerbsfähigkeit Europas zu warnen, wenn den jüngsten politischen und

politischen Diskussionen nicht rechtzeitig konkrete Maßnahmen folgen.

- Die Unternehmen weisen darauf hin, dass dringender Handlungsbedarf besteht, da

Europa bei der Einführung von 5G-Mittelbandnetzen und bei den

Entwicklungsmöglichkeiten in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI) und

Quantentechnologie bereits hinter anderen Regionen der Welt zurückliegt.



In einem gemeinsamen Leitartikel der beiden europäischen Mobilfunknetzausrüstern

und des paneuropäischen Netzbetreibers Vodafone heben die Unternehmen

Investitionen, eine die Branche unterstützende Regulierung und Konsolidierung

als Handlungsfelder hervor.





Der von den Leitern der jeweiligen Regierungs- und Politikabteilungen derUnternehmen (Andrew Lloyd, Ericsson; Marc Vancoppenolle, Nokia; Ben Wreschner,Vodafone) unterzeichnete Leitartikel erschien in der Politikpublikation PoliticoEurope.Die Unterzeichner erklären, ihre Forderungen stünden im Einklang mit denehrgeizigen Zielen des EU-Rechtsakts für digitale Netze, wie sie im Vorschlagder Europäischen Kommission vom Februar 2024 über die künftige digitaleInfrastruktur umrissen wurden.Die Unterzeichner begrüßen die jüngste Anerkennung der Notwendigkeit eines neuenKonzepts für die digitale Infrastruktur - unter anderem durch die Präsidentinder Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und den ehemaligenitalienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta - und weisen darauf hin, dass derZeitplan für Maßnahmen entscheidend ist, wenn Europa in der digitalen Wirtschaftwettbewerbsfähig sein und davon profitieren will. Die neue Legislaturperiode derEuropäischen Union biete die ideale Gelegenheit für einen Katalysator, so dieUnterzeichner.Die Unternehmen weisen darauf hin, dass dringender Handlungsbedarf besteht, daEuropa bei der Einführung von 5G-Mittelbandnetzen (nach Einschätzung derEU-Kommission decken diese 5G-Netze nur die Hälfte des EU-Gebiets ab) und beiden Entwicklungsmöglichkeiten in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI) undQuantentechnologie bereits hinter anderen Regionen der Welt zurückliegt."Europa muss nun sehen, dass diese Erklärungen in klare Pläne und konkreteMaßnahmen münden, die Innovationen fördern, Investitionen anziehen und einenechten digitalen Binnenmarkt schaffen", so die beiden.HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE INDUSTRIEDer gemeinsame Leitartikel hebt einige der Probleme hervor, die die digitale