Bund will Commerzbank-Anteile loswerden: Zum Leidwesen der Aktie?

"Die wirtschaftliche Lage der Bank hat sich seit 2021 kontinuierlich verbessert", erklärte Eva Grunwald, Geschäftsführerin der Finanzagentur. Der Bund halte derzeit 16,5 Prozent an dem Kreditinstitut, was einem Wert von rund 2,6 Milliarden Euro entspricht. Der genaue Zeitplan und das Volumen des Verkaufs bleiben jedoch offen. "Auch wenn kurz- bis mittelfristig die Verkaufspläne wie ein Deckel auf der Aktie wirken dürften, langfristig ist es sicherlich zu begrüßen, wenn die Bank wieder losgelöst von staatlichen Zwängen agieren und wachsen kann", kommentiert Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege RoboMarkets, den Schritt.

Im Handel fiel die Commerzbank-Aktie nach der Ankündigung um zeitweise 3,4 Prozent. In den vergangenen 3 Monaten hat das Papier bereits 17 Prozent eingebüßt. Allerdings warnte das Management zuletzt vor wirtschaftlichem Gegenwind aufgrund steigender Rückstellungen für Kreditausfälle. Anleger befürchten, dass die Meldung in den nächsten Tagen schwer auf der Aktie lasten könnte. Das zeigt ein Blick in unser Commerzbank-Forum auf wO:

"Bei dem Preis?" – Uwe1893

"Erst muss ein Abnehmer gefunden werden, der diesen Stock an Aktien haben möchte, ich sehe eine starke Belastung des Kurses in den nächsten Tagen. Der Staat hat große Geldsorgen und er wird alles verscherbeln, was er an Tafelsilber hat, ohne Rücksicht auf Verluste, die Commerzbank wird das schon verkraften, der Kurs weniger. Ich sehe die 10 Euro kommen und noch weniger." – FyAT

"Sie könnten ja bei dem Aktienrückkaufprogramm (ARP) einfach die Anteile des Staates einsammeln." – MGB1966

"Die Idee bezüglich des ARP und der Staatsschachtel ist gut, würde aber dazu führen, wenn überhaupt juristisch realisierbar, dass das ARP keinen positiven Sog mehr an der Börse erzeugt. Vielleicht sind diese Gespräche schon so weit gediehen, dass es an der Börse zu einer Desillusionierung geführt hat." – eckbusch

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 12,89EUR auf Tradegate (04. September 2024, 12:39 Uhr) gehandelt.