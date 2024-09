GWW-Richtfest und Musterwohnungseröffnung im neuen Luther-Karree in Wernigerode (FOTO)

Wernigerode (ots) - Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH: Im

Stadtteil Hasserode macht die GWW einen ganzen Standort fit für die Zukunft



Landesminister Prof. Dr. Armin Willingmann: "Ich freue mich dabei sein zu

können, wo das Kommunale zum Fortschrittstreiber wird"





Mit einem zünftigen Richtfest und dem Richtspruch des obersten Zimmermannsläutete die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, GWW, zusammenmit Vertretern aus Politik und Stadtgesellschaft sowie Projektbeteiligten am 3.September 2024 die Halbzeit des Baus des innovativen dreiteiligen Gebäudezuges"Luther-Karree" in der Wernigeröder Lutherstraße ein. Alles läuft dabei nachPlan. Pünktlich zum Richtfest wurde auch die extra möblierte Musterwohnung zuröffentlichen Besichtigung freigegeben.Bis 2026 baut die GWW hier drei dreigeschossige Wohnhäuser mit 38 Wohneinheitenund großzügigen 2-5-Raum-Wohnungen, teilweise Maisonetten, für Familien undSenioren. Dazu drei Gewerbeflächen mit ca. 425 m² Größe. Eine Gesamtinvestitionder GWW in Höhe von 13,9 Millionen Euro.Prof. Dr. Armin Willingmann, Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz undUmwelt des Landes Sachsen-Anhalts , verwies in seinem Grußwort zum Richtfest aufden gelungenen Neubau der August-Hermann-Francke-Grundschule, der alle weiterenAktivitäten rundherum begründete.Schulbauherrin GWW habe den Standort ganz neu und komplex betrachtet. Sie wollteweiteren gesellschaftlichen Fortschritt für Wernigerode. "Und so stehen wir hiernun nicht nur am modernsten Bildungsstandort für Grundschüler in Wernigerode,sondern auch am modernsten Standort der Stadt für neues Wohnen. Die GWW setztdamit die richtigen Signale zur rechten Zeit", betonte der Minister. "Wirbrauchen im Land besonders in den Städten viele neue moderne Wohnungen, damitdie Menschen am Standort bleiben und sich entwickeln können, damit sie sich wohlfühlen."Weiter hob Prof. Dr. Armin Willingmann hervor: "Die richtigen Signale setzte dieGWW in Zusammenarbeit mit der Stadt dann auch im Bereich Klimaschutz. AlsUmweltminister kann ich es nicht genug würdigen, dass hier für die neueWohnbebauung auch moderne nachhaltige Möglichkeiten der Energieversorgunggenutzt werden. Stichwort Nahwärmenetz."Das Beste daran sei, fuhr der Minister fort, alles passiere unter dem Vorzeichendes Kommunalen. Wernigerode und seine städtische Tochter GWW zeigten hier demganzen Land, was kommunal möglich sei trotz derzeit schwierigererUmfeldbedingungen. Er freue sich dabei sein zu können, wo das Kommunale zumFortschrittstreiber würde.Thomas Balcerowski, Landrat des Landkreises Harz, freut sich über den