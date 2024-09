Bertelsmann feiert Unternehmertum (FOTO)

Amsterdam (ots) -



- Unternehmertum im Mittelpunkt einer zweitägigen Konferenz in Amsterdam mit 300

Führungskräften

- Thomas Rabe: "Unternehmertum ist die Grundlage für unseren Erfolg und macht

Bertelsmann zum Magneten für Talente, Gründer und Partner."



Bertelsmann präsentiert sich auf seiner ersten zweitägigen "Leading

Entrepreneurship Conference" in Amsterdam als Zuhause für Unternehmer. Mehr als

300 Führungskräfte des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungskonzerns tauschen sich heute und morgen über Rahmenbedingungen und

Grundlagen für erfolgreiches Unternehmertum aus. Eingeladen in die

niederländische Hauptstadt haben Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von

Bertelsmann, und Núria Cabutí, Vorsitzende des Bertelsmann Management

Representative Committee, der internationalen Führungskräftevertretung des

Konzerns.





Bertelsmann-CEO Thomas Rabe erklärt: "Bertelsmann ist von jeher das Unternehmender Unternehmer. In den vergangenen Jahren haben wir Unternehmertum beiBertelsmann noch einmal gestärkt - um unsere Geschäfte erfolgreich zutransformieren und neue Geschäfte aufzubauen. Unternehmertum mit einem hohen Maßan Eigenverantwortung macht uns zu einem Magneten für unternehmerische Talenteund Gründer genauso wie für Partner. Auf der Leading Entrepreneurship Conferencewollen wir Unternehmertum feiern."Thomas Rabe weiter: "Die Bertelsmann-Essentials Kreativität und Unternehmertumsind die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie. DieseStrategie erstreckt sich auf den Ausbau bestehender Geschäfte (Boost), dieregionale Expansion (Regional Boost), den Aufbau neuer Geschäfte (Next) undmögliche größere Zusammenschlüsse (Breakout)."Nachdem Bertelsmann vor einigen Jahren in London eine Konferenz dem ThemaKreativität gewidmet hatte, steht nun in Amsterdam mit dem Unternehmertum daszweite der beiden Bertelsmann Essentials im Mittelpunkt. An der Konferenz nehmenFührungskräfte aus allen Teilen der Bertelsmann-Welt teil, allen voran nebenThomas Rabe die Vorstände Carsten Coesfeld, Thomas Coesfeld, Rolf Hellermann undImmanuel Hermreck.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehrals 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. ZumKonzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, dieBuchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, derDienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die BertelsmannEducation Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro.Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombinationermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel derKlimaneutralität bis 2030.http://www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMarkus HarbaumLeiter Communications Content TeamPressesprecherTel.: +49 5241 80-24 66mailto:markus.harbaum@bertelsmann.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/5857298OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA