Eureka führt Probenahmen in seinem gesamten Portfolio durch und stößt im Projekt New Leaf in der Region Nunavik in Quebec auf große Pegmatitaufschlüsse

Vancouver, British Columbia, 4. September 2024 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka Lithium” oder „Eureka“ oder das „Unternehmen“), der Inhaber des größten Lithium-Konzessionspakets im obersten Drittel der Provinz Quebec, arbeitet derzeit intensiv an seinem Explorationsprogramm für 2024, das sich auf die lithiumführenden Pegmatitlagerstätten in der mineralreichen Region Nunavik konzentriert.

Eureka Lithium freut sich, den Abschluss eines ambitionierten Explorationsprogramms im Feld in seinem Projekt New Leaf bekannt zu geben. Im Rahmen dieses Programms wurden in den Gebieten, die bereits während der Feldarbeiten des Unternehmens im Jahr 2023 prospektiert worden waren, weitere Schürfungen durchgeführt sowie Boden- und Seesedimentproben entnommen. Darüber hinaus fanden Prospektionsarbeiten zur Erkundung des neu erworbenen Zusatzgeländes in den Konzessionsgebieten Leaf River West und SR Leaf River West statt.

Erste Ergebnisse aus dem Projekt New Leaf

Das Team der Firma GroundTruth konnte erfolgreich 576 Geschiebemergelproben entnehmen, und zwar 404 Proben aus Gesteinsmasse und 153 Proben aus Seesedimenten.

In den neuen Konzessionsgebieten Leaf River West und SR Leaf River West lagern die größten und interessantesten Pegmatite, die bis dato von der Feldmannschaft aufgefunden wurden. Ein besonders großer, geschichteter Pegmatitaufschluss im Leaf River West Block weist einige Bereiche mit Granat, Turmalin sowie geringen Anteilen an Muskovit auf. Dieser Pegmatit ist in eine Metasedimentformation eingebettet und befindet sich vermutlich innerhalb einer Verwerfungszone. Die im Konzessionsgebiet SR Leaf River West aufgefundenen Pegmatite enthielten reichlich Muskovit, Turmalin und Granat (in einer Größenordnung von 1 bis 10 cm). Die Pegmatite in allen von Eureka explorierten Konzessionen weisen eine Nordwest-/Südost-Orientierung auf und sind vermutlich Teil einer regionalen Pegmatitanhäufung. Aus beiden Pegmatitzonen wurden umfangreiche Proben entnommen; die Analyseergebnisse sind noch ausständig.