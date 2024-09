Argyle Resources erwirkt Notierung am OTCQB Venture Market und erhält DTC-Berechtigung

Calgary – 4. September 2024 – Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich vom OTC Pink Market an den OTCQB Venture Market aufgestiegen ist. Das Uplisting wurde von der OTC Markets Group genehmigt und das Unternehmen notiert seit 3. September 2024 am OTCQB.

Die Stammaktien des Unternehmens werden seit Markteröffnung am 3. September 2024 am OTCQB unter dem Kürzel „ARLYF“ gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens können auch weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel „ARGL“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „ME0“ gehandelt werden.

Der von OTC Markets Group, Inc. betriebene OTCQB ist ein Markt für aufstrebende und neue Unternehmen in den Vereinigten Staaten und im Ausland. Für eine Zulassung zum Handel am OTCQB müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung bei der Securities and Exchange Commission vorweisen, die Prüfung zur Einhaltung eines Mindestkurses bestehen, von einer PCAOB-registrierten Firma geprüfte Finanzdaten vorlegen und sich jährlich einem Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung unterziehen.

Das Unternehmen gibt weiters bekannt, dass seine Stammaktien nun auch für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung in den Vereinigten Staaten über die Depository Trust Company („DTC“) zugelassen sind. Erwartungsgemäß wird die DTC-Berechtigung den Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens vereinfachen und die Liquidität der Aktien von Argyle in den Vereinigten Staaten verbessern. Die Aktien des Unternehmens werden seit kurzem am OTCQB unter dem Kürzel „ARLYF“ gehandelt.

DTC ist eine Tochtergesellschaft von Depository Trust & Clearing Corp., einem US-Unternehmen, das für die Verwaltung des elektronischen Clearings und der elektronischen Abrechnung von börsennotierten Unternehmen zuständig ist. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abrechnung über DTC zugelassen sind, gelten als „DTC-berechtigt“. Diese elektronische Methode des Clearings von Wertpapieren beschleunigt den Erhalt von Aktien und Bargeld und damit den Abwicklungsprozess für Anleger und Makler, sodass die Aktien über eine viel größere Auswahl von Maklerfirmen gehandelt werden können, da sie nun deren Anforderungen entsprechen.