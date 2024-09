RBC stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach einem Expertengespräch über das Asien-Geschäft auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Die Nachfragetrends in Asien seien gedämpft. In China stehe der stationäre Einzelhandel wegen geringerer Kundennachfrage sowie einer teilweisen Verlagerung der Nachfrage nach Japan unter Druck, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig bestehe nur begrenzte Hoffnung auf Besserung, vor allem was den Luxusgüterbereich betreffe. Im Sportartikelbereich sei die Situation nicht ganz so schlecht./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 17:57 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 73,15USD auf Tradegate (04. September 2024, 12:30 Uhr) gehandelt.





